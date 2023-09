Alejandro Herrera se sumó recientemente a la lista de colombianos que han muerto en medio de los combates entre Rusia y Ucrania que comenzaron en febrero del 2022 y que de momento no parecen tener un final a la vista.

La familia de Herrera se enteró de la noticia de su muerte ocurrida en medio de un bombardeo el miércoles de la semana pasada.

Ahora, tras su muerte, la madre del militar apareció en medios de comunicación para rogar por la pronta repatriación del cuerpo de su hijo. En medio del dolor de la pérdida, la mujer pide que no le devuelvan a su hijo en cenizas, sino que le permitan a su familia sepultarlo.

Además de su madre, Herrera dejó a su esposa y a su hijo menor de edad.

La madre también dijo los motivos por los cuales su hijo había emprendido el viaje hacia Ucrania y contó que en varias ocasiones le había pedido sin éxito que volviera porque temía por su vida.

“Mi hijo se fue con una esperanza de ayudarnos, de tener un mejor futuro para la familia, mi hijo pagó servicio militar, luego pasó a ser soldado profesional, también estuvo en el CTI un tiempo. Yo le decía a mi hijo cuando estaba en Ucrania, véngase para Colombia, él me decía ‘no mamá, yo vine a este país a cumplir una meta para ayudarlos a ustedes y no me voy todavía para Colombia’”, contó en Blu Radio la madre del militar.



Asimismo, fue insistente en la solicitud para que el cuerpo de su hijo regrese al país en la mayor brevedad: “El miércoles pasado nos dieron la noticia que mi hijo había muerto y que ya lo tenían en una bolsa, ahí se perdieron las esperanzas, yo lo único que quiero es que a mi hijo me lo envíen para yo poderlo sepultar acá como debe ser, no quiero que me lo envíen en cenizas”, añadió.