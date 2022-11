Esperanza Gómez defendió hoy ante la Corte Constitucional la tutela con la que busca que se le defiendan sus derechos, pues considera que la red social Instagram la censuró al bloquearle su cuenta.

“Yo nunca hice una publicación o una historia ciento por ciento pornográfica o explícita dentro de la plataforma de Instagram. Mostrar mis pezones o mis partes íntimas de manera explícita nunca lo hice”, dijo Gómez, a quien Instagram le cerró la cuenta en 2021, con aproximadamente 5 millones y medio de seguidores.

Aunque Gómez fue actriz de entretenimiento para adultos desde 2009 al 2011, ella asegura que en 2014 decidió abrir una cuenta de Instagram para poder obtener ingresos distintos a su trabajo. “En mis redes sociales mostraba mis actividades como cocinar, ir al gimnasio, hacer ejercicio, en viajes de trabajo. Incluso me contrataron para hacer presentaciones en discotecas, promocionar restaurantes y ser imagen de productos. Me parece el colmo que por el hecho de ser una actriz de contenido para adultos, Instagram cree que todo es pornografía”, dijo hoy ante la Corte.



Por su parte, Meta también se pronunció al respecto por medio de un portavoz oficial y dijo que “Instagram no permite contenidos que faciliten, fomenten o coordinen encuentros y servicios sexuales comerciales. Queremos que Instagram sea un lugar donde la gente pueda expresarse, pero también tenemos la responsabilidad de mantener a nuestra comunidad segura, conformada por personas desde los 13 años de edad, de diferentes culturas, de todo el mundo”.



¿Qué dicen las normas comunitarias de Facebook al respecto?



Como lo dijo el Portavoz, está prohibido publicar contenido que ofrezca o solicite servicios comerciales para adultos, como pedir, ofrecer o solicitar precios de servicios de acompañantes y servicios de pago de fetichismo o dominación sexual”.



Tampoco se puede publicar información que busque coordinar o reclutar personas adultas para participar en actividades sexuales, y entre esas actividades están incluidas la filmación de videos sexuales, espectáculos de clubes de striptease, actuaciones sexuales en vivo, bailes eróticos y masajes sexuales, eróticos o tántricos.



Sin embargo, el reglamento es claro en que para que la publicación incumpla las políticas comunitarias se deben cumplir dos criterios: el primero es que haya un ofrecimiento o solicitud explícito o implícito de servicios sexuales, el segundo es que este ofrecimiento o solicitud vaya acompañado de “elementos sugerentes” en forma de emoticones, audio, video, fotografía, dibujo o texto. “Si no se cumplen ambos criterios, no se considera una infracción. Por ejemplo, si el contenido es una imagen dibujada a mano que representa una actividad sexual, pero no ofrece ni solicita servicios sexuales, no constituye una infracción”, dice el reglamento de la red social.



Y es esto lo que alega Gómez en su defensa, pues según declaró esta mañana, “no existe el hecho de que yo estuviera ofreciendo servicios sexuales, porque no me dedico a la prostitución, me siento vulnerada en mis derechos. Yo no soy solamente pornografía, soy una marca que no solo vende contenido para adultos”.