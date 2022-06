El Departamento de Justicia advirtió que el hombre será inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero que de encontrarlo culpable “el acusado se enfrentará a una cadena perpetua”.

A este hombre de 51 años se le señala en Colombia de ser el secuestrador de los 12 diputados de la Asamblea del Valle en 2002. Después esa guerrilla asesinó a 11 de ellos en 2007. El único sobreviviente fue Sigifredo López. En Colombia tiene procesos por homicidio y rebelión.

Publicidad

“Richard” intentó acceder a las garantías de no extradición que ofreció el Acuerdo de Paz en 2019, pero la JEP le negó dicho beneficio al considerar que solo está probado que fue miembro de las Farc hasta 2002 y no se pudo demostrar que “siguiera militando en la antigua organización subversiva o que no desarrollara actividades ilícitas por cuenta propia”.