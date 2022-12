jaime arrubla

Expresidente de la Corte Suprema de Justicia

“En primera medida, la sedición no depende de lo que diga el Gobierno, sino de una calificación judicial. Es el juez el que decide si lo aplica o no, después de analizar las evidencias. En este caso puntual, hay dos opciones: que el Congreso presente un proyecto de ley (para darles ese trato a los exparamilitares), o que el Gobierno, mediante la comisión creada por el decreto de Gestores de Paz, les otorgue a los voceros de los exAUC la calidad de gestores, tal cual lo establece el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 (ley de Orden Público para la Paz Total), y luego de esto se definan los términos de un acuerdo. En todo caso, está bien que se busquen caminos para la paz total, pero deben estar acordes a la Constitución y la ley, los atajos no sirven”.