Este es el infierno que vivió Luz Mery Tristán: celos, violencia psicológica y física

Jaramillo señaló en la publicación los maltratos que sufría por parte de Ricci. “Él me pegó muchas veces, me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití, llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme”.

Además, denunció en aquel momento que Ricci le reprochaba a su pareja sentimental que lo único que quería de él era su dinero. “Y hoy ya me sentí decidida fue con la amenaza de demanda y además que diga que lo único que quiero es el dinero. ¿Me pregunto cuál dinero?”.

En el mensaje, la exesposa indica que conocía de más maltratos infligidos por Ricci e incluso casi llega a asesinarla. “Yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo, yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable”. “Ya no me importan las consecuencias, yo sé de qué eres capaz, pero ya no te tengo miedo”, concluye.