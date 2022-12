Ya las partes instalaron una mesa tripartita para la redacción del documento, acordaron evaluar los dos primeros capítulos de este que se habían escrito en instancias de años anteriores y se verán el próximo 6 de febrero para una nueva cita entre Ejecutivo, legislativo y maestros, pero a la que por ahora no está invitada la oposición.

Los detractores de la Casa de Nariño –como Cambio Radical y el Centro Democrático– no han sido incluidos en esa instancia. Por eso, la senadora Paola Holguín plantea un interrogante: “¿La constante del Gobierno será hacer las reformas entre ellos?” Es más, el miércoles hubo una cita para abordar el tema en la que solo participaron los del Pacto.

Sin voces discordantes, los maestros se reunirán en una asamblea extraordinaria del 24 al 26 de febrero para trazar un pliego de condiciones al Gobierno para ese proceso. Si bien ese texto apenas está en elaboración, este diario conoció algunos de los puntos que tendría, como la solicitud de un aumento salarial del 20% que se ajuste en la tabla de sueldos del escalafón docente.

La cuestión del escalafón, que los clasifica en niveles del 1 al 14, es uno de los puntos álgidos de la agenda. Los profesores buscan que dentro del proceso de evaluación –que es el que define su nivel en el escalafón y, por ende, su salario– se tengan en cuenta sus tiempos de trabajo, formación académica y publicaciones a la par del examen docente que deben presentar cada año.

Publicidad

Justamente por no sacar buena nota en esas valoraciones hay 60.000 educadores que están nombrados en “provisionalidad” en sus cargos, porque no ganaron el concurso de méritos. Entre las peticiones está que a ellos se les dé una garantía laboral, ya que con el sistema actual están en riesgo de perder su trabajo por no cumplir con los requisitos.