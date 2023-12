El asesinato de la joven Michel Dayana González Sierra tiene profundamente consternada a la ciudad de Cali y al país. La menor de 14 años fue asesinada al parecer por Harold Andrés Echeverry Orozco, el vigilante de un taller de pintura para carros en el barrio San Judas, en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con nuevos informes de las autoridades, el testimonio de su padre y algunos de los vecinos en la zona, Michel Dayana desapareció en horas de la noche el pasado 7 de diciembre mientras fue hasta la tienda a comprar unos dulces.

“Le había dejado $2.000 pesos como costumbre, todos los días se los dejaba por debajo de la puerta porque yo me iba a trabajar muy temprano. Ese día le dejé los 2.000 pesos y creo que no los vio, entonces cuando yo llego a la casa los dejo encima del mesón, entonces ella dice ‘esos 2.000 pesos son míos, regálemelos que voy a ir a comprar unos mecatos’, entonces le dije ‘hágale rápido porque tenemos que salir para que se bañe y se cambie’. Me dijo, ‘bueno, papi, no me demoro’, y esa fue la última vez que vi a mi hija”, señaló Genaro González, su padre.