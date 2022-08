Le puede interesar: Reformar el Esmad y no militarizar las protestas: recomendaciones de la Comisión de la Verdad

“Es un hecho notorio, cuando se presentan manifestaciones públicas, suele suceder que hay afectación por parte de personas que no tienen que ver con la misma, se tornan violentas, y se requiere de un grupo especial que de alguna manera contrarreste ese accionar”, le dijo el general Sanabria al medio nacional, y aseguró que están buscando un equilibrio que permita “garantizar la manifestación pública” y “proteger los derechos y bienes de las personas que participan de la misma”.

¿En qué se diferencia del Esmad?

Este grupo especial dejaría de utilizar armas letales para hacer frente a las protestas. Además, habría mayor control en el uso de armas no letales, pero estas no dejarán de usarse porque “se necesitan para no entrar en contacto directo” con los manifestantes. “La utilización de gases conlleva a un control efectivo sin mayores lesiones”, aseguró Sanabria al medio nacional.

“Al Esmad se le señala, desde varios sectores, de haber afectado la integridad de algunos jóvenes. Las escopetas calibre 12 fueron recogidas. Esa munición es prohibida, no se está utilizando”, contó el director de la Policía sobre los cambios que desde ya se adelantan en el Esmad, al que además se le hará revisión de los procedimientos que llevan “cuando se trata de contener y aprehender jóvenes que participan en estos hechos”.