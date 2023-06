“Era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta”: Francia Márquez respalda a Petro tras escándalo

En la mañana de este miércoles, Márquez aprovechó para respaldar al mandatario y de paso señalar que el escándalo no es más que un montaje de la derecha al no aguantar que la izquierda haya llegado al poder luego de 200 años de historia.

Por su parte, el presidente Petro se ha mantenido firme en su posición de tranquilidad desde este domingo en la noche. En el transcurso de esta mañana solo se ha dedicado a trinar sobre la reforma agraria y otros temas que no tienen nada que ver con el escándalo con el que se despertó el país.

“Nadie del gabinete del gobierno ni directores ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”, escribió anoche Petro en su Twitter.

El Presidente hacía referencia a la declaración de Benedetti en la que señala que inyectaron plata a la campaña para lograr el triunfo de la izquierda. “Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”.