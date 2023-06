“No eran emprendedores”: Armando Benedetti habla de escándalo sobre quién puso la plata para campaña de Petro en la Costa

Benedetti también aseguró en la entrevista a Semana que la pelea con Sarabia comenzó el pasado 13 de mayo, luego de que la misma revista sacara un articulo relacionado con la madre de ella y una presunta irregularidad en el manejo de un dinero en un ministerio.

“Entonces yo le digo: mira me acabo de enterar, como al mediodía. Ella me contesta: ‘Eso es por estar aquí (en el cargo), los huracanes, usted sabe que mi mamá no hace un culo’. Entonces, yo le pongo: ‘Acuérdate que aquí no solamente es ser inocente, sino la calidad de enemigos que tengas y tú te estas portando mal con la gente. Ya están haciendo fila para joderte’. Entonces, ella me dice: ‘No, yo no me he portado mal con nadie y menos con usted’. Entonces, la coge conmigo. Ahí es cuando yo me emputo. Yo le digo: ‘Laura me haces el favor y me respetas hp, qué es lo que te pasa’. La grito. Yo ahí le escribo un mensaje a Petro, pero no metiéndome con ella, sino que le digo, ‘ven acá, ¿qué es lo que pasa?’. Yo a Petro nunca lo llamaba para eso, yo no soy ningún marica para ir a decirle eso. Primero, no me iba a creer y además, no iba a pasar nada”