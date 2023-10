El parlamentario del Centro Democrático, además, aseguró que el posible llamado a juicio del expresidente Uribe no golpeará a la colectividad en las elecciones locales del 29 de octubre y decantó su apoyo a Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, en sus candidaturas a Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Después de hacer parte de la delegación del Centro Democrático que acompañó al expresidente Álvaro Uribe a sus reuniones con el presidente Gustavo Petro, el senador Miguel Uribe Turbay no ve viable que se dé el tan anunciado acuerdo nacional del que habla el jefe de Estado.

“El acuerdo nacional que pretende Gustavo Petro es una falsa ilusión. No habrá ningún acuerdo nacional. Petro lanzó esa propuesta para ganar tiempo mientras seguía imponiendo su agenda absolutamente inconveniente para el país. Él se sienta a hablar, pero nunca escucha ni reconoce errores. No tiene capacidad de autocrítica y solo impone sus caprichos. Así es imposible llegar a un acuerdo. Petro lo único que busca es comprar a una mayoría en el Congreso para pasar sus nefastas reformas”.

“No, no creo que esta decisión tenga un efecto negativo para el partido. El expresidente ha demostrado con creces su inocencia, ha protegido su reputación pero, además, los colombianos son conscientes que tanto Álvaro Uribe como el Centro Democrático somos los únicos que no hemos titubeado frente a Gustavo Petro. Hemos sido coherentes, valientes, estudiosos, propositivos y hoy representamos la defensa de la democracia”.

¿Ustedes seguirán saliendo a las calles para hacerle contrapeso a esas marchas oficialistas?

“Claro. Hay que movilizar a todos los sectores de la sociedad para frenar esas reformas que son absolutamente inconvenientes, construidas sobre premisas falsas, que no atacan los problemas que diagnostican y que van a crear un problema mucho mayor”.

Hablemos de las elecciones en Bogotá, ¿no le preocupa que el voto de centroderecha se atomice con Juan Daniel Oviedo, Diego Molano y Jorge Luis Vargas con candidaturas separadas?

“No. En Bogotá tenemos el privilegio de estrenar la segunda vuelta este año, por lo tanto tener varios candidatos no representa un riesgo. La segunda vuelta garantizará que no haya riesgo de que gane la izquierda, porque estoy seguro de que Gustavo Bolívar no será elegido alcalde”.

Pero ante una eventual segunda vuelta entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar, favoritos en las encuestas, ¿se la jugaría entonces por el primero?

“Apostaría por cualquiera que no sea Bolívar, pero lo que es evidente es que el éxito para la ciudad es que pasen a segunda vuelta dos candidatos que no representen ni la continuidad de Claudia López ni la extensión de Petro en Bogotá”.

O sea que considera a Galán como el continuismo de López...

“(Risas)...”.

En el caso de Medellín, ¿qué opinión le merece la renuncia de Daniel Quintero para hacerle campaña a su candidato?

“Es evidente que Daniel Quintero nunca tuvo la intención de construir una mejor ciudad, sino que, por el contrario, solo se dedicó a perseguir ambiciones personales. Haber renunciado es un irrespeto con los medellinenses, pero además es una manifestación de la manera en la que abusó del poder para favorecerse”.