Durante la pandemia hubo graves afectaciones a la salud mental de niños y niñas. Muchos de ellos duraron hasta un año sin ir a clases, ¿cómo enfrentaron eso en el Icbf?

“Lo primero es que en materia de derechos a la primera infancia, el Icbf nunca paró. Nosotros logramos desarrollar dos estrategias. Una que buscaba que el desarrollo cognitivo de 1,7 millones de niños y niñas que atendimos estuviera prestándose semana a semana, y día a día, de la mano de las madres comunitarias, que trabajan con el Icbf. Y una estrategia que montamos, Mis manos te enseñan, que realmente tuvo un impacto positivo en los niños y niñas, sin desconocer que era necesario la reapertura.

Creamos dos programas, uno que se llama Sanar para Crecer, que es precisamente un trabajo con el equipo y talento humano de la primera infancia, para poder ayudar a gestionar las emociones de los niños y niñas de manera más positiva. Lo segundo es que dado el clamor de los jóvenes, se creó un programa de ellos, de la juventud colombiana que se llama: Hablar lo Cura, y es la red por la salud mental de los jóvenes del país. También creamos una línea exclusiva en el marco de la línea 141 de atención a la salud mental, el 37% de los jóvenes que llaman para ser atendidos en material de prevención, por casos de depresión, y obviamente tratar de generar esquemas positivos, y de hábitos positivos para la salud mental”.

Nosotros en materias de violencia en el año 2021 por ejemplo, abrimos más 38.000 procesos administrativos por causas de violencia, de los cuales 18,000 fueron por violencia sexual de lo que va corrido del año, estamos hablando de más de 18.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos por causas de violencia, donde más de 9.700 casos por violencia sexual. Eso es inaceptable. Esto lo único que hace es limitar la posibilidad de tener un desarrollo humano en nuestro país real y efectivo.

Esta semana vimos un video de una mujer en Bogotá que agredió a un niña en un Centro de Emergencia del Icbf. La entidad señaló que fue un hecho ocurrido en mayo de este año y que la mujer ya fue despedida. ¿Ese caso cómo se resolvió al fin? ¿Se abrió un proceso penal contra la mujer que maltrató a la niña?

“Nosotros sí pusimos las denuncias penales correspondientes en su momento. Tomamos las medidas para que fuera retirada del cargo ella y otros funcionarios que pudieran ejercer violencia contra niños y niñas. Obviamente está el proceso sancionatorio contra la fundación que tenía a cargo ese centro”..

¿Entonces había más personas involucradas?

“Sí, fueron retiradas de manera inmediata. Las denuncias ante la Fiscalia son interpuestas para el proceso sancionatorio contra la fundación, porque no es funcionaria directamente del Icbf, es una fundación que trabaja para el instituto, y pues es un proceso que está en curso”

¿Cuáles son los filtros para contratar a esas personas y por qué suceden estas cosas, que por supuesto, siempre deberían evitarse, y prevenirse?

“Estas no son personas que trabajan para el Icbf, son personas que son contratadas por unos operadores, que a su vez las contrata el Instituto. Lo que nosotros hacemos es que tenemos unos perfiles. A todo el talento humano que trabaja con infancia se le deben aplicar unas pruebas psicosociales, para poder saber si están preparados o no. Y por eso es que yo insisto mucho en la desnaturalización de la violencia, si nosotros nos vamos a los casos que ocurren de violencia, el 72% de los casos, pasan en el lugar que debería ser protector por excelencia, que es la casa.

Yo siempre lo he dicho cuando pasa un caso o el otro, y no es desconocer que esas responsabilidades, claro que es responsabilidad nuestra, y tenemos que responder, porque el instituto está encargado de proteger a los niños y niñas, y es indignante y no es justificable. Pero lo que pasa es que cuando nosotros tenemos seres humanos adultos que han naturalizado históricamente la violencia contra los niños”.

Los niños también han sufrido en carne propia el conflicto. ¿Hay grupos armados específicos que ustedes hayan identificado que se ensañan con ellos? Por ejemplo, con el reclutamiento forzado...

“Nosotros presentamos ante la ante la JEP y la Fiscalía las debidas denuncias. Comprobamos que los expedientes que se tienen en el Icbf desde 1999, desde que existe el programa que busca restablecer los derechos de los niños víctimas del reclutamiento, es que el ejercicio fue sistemático, y continúa siendo un ejercicio que hacen estos criminales para cercenar las posibilidades de un desarrollo en pleno de la niñez”.

Y entonces identificaron qué actores armados eran...

“Claro, lo que nosotros presentamos el ELN, las Disidencias de las Farc, Los Pelusos, los Caparros, todos estos grupos criminales siguen ejerciendo esta práctica no sólo reclutamiento, sino que de uso y utilización de los niños”.