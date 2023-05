“La injerencia del Gobierno sobre las otras ramas del poder es clara”: Jénnifer Pedraza

Esta líder estudiantil, que llegó al Congreso en 2022, habló con EL COLOMBIANO sobre los detalles de la demanda que tumbó a Rodríguez; aseguró que decidió ser independiente porque no comparte las alianza del presidente Gustavo Petro con políticos como Julián Bedoya, Daniel Quintero y Carlos Andrés Trujillo; y planteó que las reformas del Gobierno no recogen las banderas del movimiento social.

“Como soy la única congresista de Dignidad y Compromiso, Roy Barreras tuvo que citarme a la comisión accidental que se creó para definir la lista de elegibles y evidencié que cometieron una ilegalidad y por eso demandé. Decidí levantarme de esa comisión, pero ellos siguieron como si nada con un proceso que estaba viciado. Opté por demandar y solo me acompañó Cristian Avendaño, de la Alianza Verde”.

“Mi edad no ha impedido que mi voz tenga eco en el Congreso y eso quedó claro, por ejemplo, durante la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2024 en el que logramos que el Gobierno financie la construcción del edificio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional que se demolió en 2012. Además, estamos concretando las banderas del movimiento estudiantil en un proyecto para reformar la Ley 30, con el que buscamos resolver el desfinanciamiento estructural de la educación superior pública que asciende a $18 billones”.

¿Y cuál fue ese acto ilegal que usted evidenció desde adentro?

“Los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Racero, citaron a la comisión y esta entrevistó a los candidatos. La comisión puntuó esa entrevista, lo que es lo que es ilegal, y por esos puntos Carlos Hernán Rodríguez logró ascender del tercer puesto al primero de la lista. Barreras y Racero argumentaron que obedecieron a dos fallos judiciales para crear una segunda y tercera lista, eso fue ilegal. Los fallos ordenaban que se cumpliera la paridad y el mérito, o sea que había que enmendar la primera lista para cumplir esos criterios, pero Barreras utilizó esos fallos para crear una tercera lista sin motivos”.

En ese contexto, ¿usted cree que hay congresistas que han incurrido en prevaricato?

“Sí. En la comisión accidental advertí que Barreras y Racero querían hacernos prevaricar para ponernos a votar en un trámite que estaba viciado, violando la Constitución y la ley. Por eso Barreras, quien es la persona que más mal me ha tratado en el Congreso, me mandó a su equipo de abogados a decirme que mejor leyera la Constitución. El tiempo finalmente me dio la razón”.

Ante ese escenario, ¿cree que desde la Casa de Nariño se intentan saltar las instituciones?

“Hay una injerencia clara del Gobierno sobre las otras ramas del poder. Creo que esa es una herencia que tenemos incluso de los anteriores gobiernos. Por ejemplo, en los debates uno ve que llega el ministro del Interior y se sale por 20 minutos de la sesión con ciertas bancadas. Y cuando vuelven, automáticamente todos ellos votan positivo. El tema de fondo es que se supone que este es el gobierno del cambio y sigue con las mismas prácticas del pasado”.