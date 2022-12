“Yo creo que es mejor no hacer el cese al fuego bilateral porque sino, alguna de las partes comete un error y nos pasamos todo el proceso de paz verificando si hubo o no hubo un rompimiento al cese al fuego”.

Pero hay temor en las comunidades por los enfrentamientos, la gente sigue muriendo. Hay desplazamientos, confinamientos...

“Recuerde que cuando se hizo el cese al fuego con las Farc nunca se hizo de una forma bilateral. Recuerde, además, que en ese proceso, cuando se estaba en las primeras negociaciones, dieron de baja a “Cano” y el proceso siguió. Entonces, lo importante aquí es que después la derecha, o la misma izquierda, no le dispare al proceso de paz para frenarlo.

¿Y el temor de la gente en las regiones?

“Nuestro país es muy conflictivo y cualquier error, cualquier encontrón, aunque sea sin intención, puede acabar con el proceso. Por eso, me gusta que no haya cese al fuego bilateral. Y me gusta porque con el proceso de las Farc fue exitoso y no se acudió a esa figura”.

¿Usted es partidario de que se realicen todos los diálogos en medio de la confrontación?

“Así pasó con las Farc y así creo que debe seguir siendo”.

¿Por qué Venezuela terminó siendo clave en este quinto intento de negociación de paz con el ELN?

“La participación de Venezuela es fundamental. Primero, porque el ELN es una guerrilla que está en Venezuela y en la frontera. Era ineludible que Venezuela fuera garante. El presidente (Nicolás) Maduro facilitó los diálogos”.