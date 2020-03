Enilce López pide excarcelar a sus hijos por temor a la pandemia

La exempresaria del chance Enilce López, conocida como “La Gata”, hoy en prisión domiciliaria por homicidio y concierto para delinquir, le pidió en una carta a las autoridades judiciales apurar la excarcelación masiva de presos, en especial los acogidos a la Jurisdicción Especial para la Paz, para frenar el contagio del coronavirus, con lo que además se favorecerían dos de sus hijos.

En su propuesta al Gobierno, la Fiscalía, la Procuraduría, entre otras instancias, plantea que “he decidido romper mi silencio de varios años para formular la siguiente súplica humanitaria a efecto de que se adopten, de manera urgente, las medidas inaplazables de respeto del derecho a la vida y la dignidad humana de todos los privados de la libertad del país, rogando la excarcelación y descongestión del sistema carcelario con el fin de evitar una catástrofe humanitaria”.

Plantea además alias ‘La Gata’ que de darse esa excarcelación para seguir cumpliendo la pena de forma domiciliaria, no deben hacer parte de ella quienes cometieron delitos de lesa humanidad, los extraditables, como tampoco los procesados por violaciones.

López, en particular, hace referencia para que la medida igualmente acoja a quienes se han postulado a la JEP: “Somos conscientes que los privados de la libertad, justa o injustamente, condenados o no condenados, postulados o acogidos ante la JEP, representamos el mayor riesgo de contagio no sólo para nuestro círculo más cercano sino para la sociedad colombiana y debe tomarse una decisión urgente que salve vidas en lugar de propagar esta peste”.

Sostiene que al decidir la excarcelación por temas humanitarios, la población de internos no van a colapsar los centros médicos que se vienen preparando para atender la emergencia.

López, quien ha sido procesada y condenada por tener vínculos con grupos paramilitares, entre otros delitos, tiene a dos de sus hijos detenidos, el exsenador Héctor Julio Alfonso y el exalcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso, quienes se han postulado para que sean procesados por la Justicia Especial de Paz, la cual ella igualmente propone sea beneficiada con la medida de excarcelación.