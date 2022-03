En esta tercera entrega de #LaGranEncuesta también se presenta una reducción de quienes votarían en blanco y de los llamados indecisos. El primero se ubicó en el 16 por ciento, 3 puntos por debajo de la medición de enero; y el segundo –que se mide con el ítem de “no sabe / no responde”– se ubicó en el 5 por ciento, una reducción también de tres puntos.

El 66 por ciento de los colombianos dijo que sí, aunque este porcentaje se redujo 3 puntos porcentuales frente a la encuesta de enero. En contraste, el 31 por ciento respondió que no existe ese riesgo.

En todo caso, aún falta bastante tiempo para que las fuerzas se decanten, y la decisión de Petro de no volver a debates también podría pasarle factura.

Ya en caso de enfrentarse al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, la intención de voto por Petro se ubicaría en un 41 por ciento, mientras que la de Hernández estaría en el 32 por ciento. Y un 27 por ciento de los consultados dice que no votaría por ninguno.

Una situación similar se registra si en el tarjetón de junio quienes se enfrentan son Petro y Fajardo. Por el primero votaría el 41 por ciento, mientras que por el segundo lo haría el 35 por ciento. Y quienes no le darían su apoyo a ninguno obtuvo un 24 por ciento.

En caso de enfrentarse contra Federico Gutiérrez, que ganó la consulta del Equipo por Colombia, Petro obtendría el 42 por ciento de los votos y Gutiérrez el 35 por ciento. Las personas que no votarían por ninguno de los dos estaría en el 23 por ciento.

Ya en la parte baja de la tabla, lo que se traduce en que políticamente no tendrían viabilidad sus aspiraciones, están Enrique Gómez (Salvación Nacional) con el 0,3 por ciento, y Luis Pérez, con el 0,2 por ciento. Este último sí había sido medido en enero, cuando obtuvo el 0,7 por ciento.

Y debajo de quienes respondieron “no sabe / no responde”, en el séptimo lugar, aparece la candidata de Oxígeno Verde, Íngrid Betancourt, con el 2 por ciento, puntaje que mantuvo igual al de la medición de enero.

Temen que el país sea otra Venezuela

Al preguntarle a los ciudadanos si creen que Colombia podría terminar con una crisis como la de Venezuela, el 66% indicó que el país está en riesgo de terminar social, política y económicamente igual que la nación vecina. Solo un 31% cree que no está en ese riesgo y el 3% eligió la opción no sabe / no responde. En la medición de enero, el 69% había afirmado que temían esa posibilidad.