Líderes de la oposición quieren salir a las calles el 26 de septiembre y para eso han estado promoviendo una marcha a través de sus redes sociales con diversas motivaciones.

Personajes como Miguel Polo Polo, congresista de la República abiertamente de oposición, invitó en su Twitter a marchar el 26 de septiembre contra lo que calificó como “nefasto” gobierno.

“¡Todos a las calles! No a la reforma tributaria, al alza de la gasolina, a la desmoralización de nuestra fuerza pública, no a subsidiar bandidos y no a la expropiación de las pensiones. ¡Fuera Petro!”, publicó Polo Polo.