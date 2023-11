Pero antes de eso hubo un caos total del recinto en el que tuvieron que sacar a todos los invitados –o barras como se le llaman coloquialmente– porque los gritos y arengas a favor y en contra de la Reforma no permitían seguir con el debate.

Siendo las 7:02 de la noche, la Presidencia de la Cámara levantó la sesión con dos artículos más aprobados y con una nueva citación para este miércoles 15 de noviembre a las 9:00 a.m., hora en que continuará el debate sobre la reforma a la salud.

Tras más de cuatro horas de discusión, los congresistas no lograron avanzar sustancialmente en la aprobación de los artículos, pero sí discutieron ampliamente puntos claves y supuestos “micos” que incluía la propuesta del Gobierno.

Pese a que esa sacada de los participantes fue uno de los momentos más tensos de la jornada, lo cierto es que los congresistas también dieron su propia dosis de tensión gritándose los unos a los otros y hasta marchándose de la Cámara.

Mientras el partido Cambio Radical decidió retirarse para no votar el articulado e intentar dañar el quórum, el Centro Democrático también anunció que seguiría discutiendo la reforma, pero que al momento de votar no darían su posición “para no completar el quórum para una reforma tan nefasta como esta”, dijo el representante del CD, Andrés Forero.