Al recién posesionado contralor general, Carlos Hernán Rodríguez , le tocó la tarea de vigilar las actuaciones del primer mandato de izquierda que tiene Colombia. Y, por eso, aseguró que estará muy atento a todo lo que haga la administración de Gustavo Petro, aunque no por perseguirla o cuestionarla, sino para que “al Gobierno le vaya bien”. Además, en entrevista con EL COLOMBIANO, se desmarcó de una supuesta cercanía con el Jefe de Estado y sus aliados, y dejó un mensaje político claro: “La Contraloría no será un instrumento para aniquilar la oposición”.

“Es difícil cuantificarlo. Todos sabemos que se pierden billones por corrupción y que si se frenara, en cierta medida, no habría necesidad de reforma tributaria. Pero vamos a detectar dónde se está perdiendo la plata, si con la salud o en la educación, para cuantificarlo todo y mostrarle a la gente cuánta planta es en realidad. La Contraloría tiene que actuar, porque cómo es posible que un medio de comunicación o una persona que no tenga herramientas suficientes puede entregarles a los contralores documentos sustanciados de denuncias, con todo el acervo probatorio, y que eso pase por las narices de cualquier delegado sin hacer nada. El control en las regiones debe ser autónomo para generar confianza”.

¿Eso quiere decir que será vigilante del Gobierno Petro y de las actuaciones de los partidos de su coalición?

“Claro, desde luego, y así se los hice saber. Mire, yo nunca conversé con el presidente Petro durante el proceso para la elección de contralor, solamente lo hice el día en que me posesionó. Él me habló y me dijo que defendiera la autonomía y que si yo detectaba un hecho de corrupción que lo denunciara. Además, me reuní con todas las bancadas, después de haber sido elegido, y les transmití ese mismo mensaje. Yo sé que producto de las investigaciones de la Contraloría van a salir lesionadas personas que pudieron haber participado en el proceso de elección de Contralor, pero yo no tengo nada que ver ya en esa situación. Y no es que uno sea desagradecido o ingrato, es la función del cargo”.

¿Va a ser riguroso con la administración Petro? Dicen que ustedes son cercanos...

“Estaré muy vigilante a la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro y, de igual manera, estaré vigilante para que la Contraloría no sea un instrumento para aniquilar la oposición”.