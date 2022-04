El ministro de Defensa, Diego Molano, participó este lunes en una audiencia pública adelantada en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, donde le explicó a la comunidad el papel de la fuerza pública en las operaciones que allí se han realizado.

Molano señaló que las Fuerzas Militares no pueden omitir su responsabilidad de desarrollar operaciones militares contra los grupos armados ilegales que operan en la zona, porque ellos son los que vulneran los derechos de los pobladores y la Constitución colombiana.

“Son ellos los enemigos de los putumayenses, porque son ellos los que inducen a los cultivos ilícitos, son ellos los que los obligan a instalar los laboratorios de coca y luego a la comercialización de la misma, y la responsabilidad del Estado es combatir esos círculos del mal”, señaló Molano.

El alto funcionario explicó ante la comunidad que la operación desarrollada el pasado 28 de marzo, donde fueron asesinadas once personas, no estaba dirigida contra los civiles, sino contra los miembros de estas estructuras, para proteger los derechos de quienes se ven afectados.

“Hay que tener claridad de quiénes son los enemigos de los putumayenses, no es la Fuerza Pública, no es el Ejército, no es nuestra Armada Nacional, son estos grupos armados organizados quienes cotidianamente y sistemáticamente buscan afectar la vida y la tranquilidad de las comunidades”.