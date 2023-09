Ahora bien, esta cifra no refleja el trasfondo del problema, pues entre finales de 2021 y principios de 2022 se alcanzó un techo de vacunación que fue cercano al 80% de la población , que fue la cifra que quedó cuando se fue Iván Duque de la Presidencia. De ahí en adelante, subir esa cifra era más complejo debido a que el porcentaje que falta corresponde a personas que se negaron a vacunarse siempre.

“Falló ahí el Gobierno porque no hubo seguimiento de esa población. Pasó un año y no se siguió vacunando en ese margen, no se vacunó a menores de tres años y a personas mayores con la misma intensidad con la que se hizo al principio”, agregó Vecino.

Lo preocupante también es las que faltan por vencerse. Hay 1,2 millones de vacunas cuya fecha de vencimiento es el próxima 16 de noviembre. Lo que se traduce en que, a fecha de hoy, se deberían aplicar 155.000 dosis a la semana para que no terminen igual que las 7,8 millones que se perdieron.

Un reto que, a juzgar por el número de dosis aplicadas en este año, parece difícil de alcanzar cuando su pico de más efectividad fue en febrero con 144.000 vacunas puestas.