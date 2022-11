En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima negó la tutela y dijo que no se reunían los requisitos para que la compañía del perro se considerara como medida adecuada. Ante ello, el funcionario impugnó y el caso escaló al Consejo de Estado.

El Consejo de Estado también destacó que no hay contraindicaciones médicas frente a la presencia del animal en el juzgado y que los compañeros de trabajo del demandante no se oponen.

No obstante, instó al funcionario a verificar, de manera periódica, que las condiciones de salud y sanitarias de su mascota no sean un riesgo para otras personas. “Además de verificar que cuente con las vacunas que necesita, que está libre de parásitos y que no genera probables consecuencias negativas en la salud de otras personas, debe hacerse responsable ante eventuales daños en la infraestructura, que puedan organizarse por las visitas habituales del animal a las instalaciones del juzgado”.