“Faltando unos días para que se venciera el plazo de presentación de estas pólizas de cumplimiento, el señor Laverde me informa que está preocupado porque no ha podido conseguir las pólizas, diciendo que estaba complejo (...) Laverde me dice que está muy preocupado porque no las ha conseguido por lo que le pregunté qué otras opciones habían. Y me dice que la opción que se le ocurre es hablar con Molina para conseguir garantías bancarias para sustituir las pólizas pero que iba a salir mucho más costoso”.

Tramitaron las garantías a través del banco Itaú y en dos meses posteriores se comprometieron en expedir las pólizas de cumplimiento. “Juan Carlos estaba muy angustiado para que el señor Molina le diera respuesta si era posible el tema de las garantías. Me dice que está preocupado porque hay una ‘zona gris’ en la consecución de las garantías si hacen exigible la garantía de seriedad de oferta”. Se refería a “zona gris” porque las garantías deben pasar por distintos comités dentro del banco, y con el fin de que se le diera celeridad, se hicieron menos.

“Entiendo que se hizo un Comité en vez de tres y que había que participarles a los funcionarios del banco los honorarios que Molina había pedido para darle celeridad a las garantías”, apuntó.

El negocio por el valor de las garantías bancarias fue por 3.800 millones de pesos, luego un descuento porque estaban incluidos los honorarios que Jorge Molina pedía luego de legalizar el contrato. En el acuerdo está que se le daban 2.800 millones de pesos y luego se le abrían otros espacios en otros temas para subcontratar temas que tuviera que ver con obras civiles.