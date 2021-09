Emilio Tapia pide ser recluido en guarnición militar

Sobre Jorge Alfonso Molina y el borrado de chats, aseguró que Tapia no participó en esos hechos y no hay pruebas de la Fiscalía que demuestren lo contrario.

Sobre los libros de registro, aseguró que las complejidades sobre la obtención de la información no pueden ser atribuidas a Emilio Tapia y que la Fiscalía tiene la constancia de que Tapia no hizo las reuniones en Bogotá que se le presentaron . Además, que el contratista no negó en ningún momento su vínculo con Centros Poblados.

Además, aseveró que hubo aspectos que la Fiscalía no acreditó sobre la declaración de las amenazas, que no se sabe si eso fue un asalto o bajo qué aspectos se presentó la irrupción en la vivienda de Cáceres.

Otro punto que tuvo en cuenta el defensor fue el de la inferencia razonable, aseguró que hay tres coatuores y dijo que Tapia no conoce a Jorge Enrique López, ni hizo compromisos con él y que tampoco se comprometió a pagar con él ninguna suma de dinero , además que la Fiscalía no presentó ninguna prueba para que se demuestre lo contrario.

Miguel Antonio Carvajal, representante de la Procuraduría aseguró resulta entendible para cualquier persona del común que se puede, en remplazo de la póliza de seguros, presentar una garantía bancaria que asegure un eventual requerimiento del contratante, no obstante, “los bancos no las otorgan gratuitamente, tendría mayores requerimientos que imponen el tráfico comercial, sin embargo, se consiguieron estas garantías sin mayores requerimientos”, aseguró.

El defensor de Tapia pidió que no fuera concedida la medida de aseguramiento en una cárcel y que, de no conceder este beneficio, se aplique casa por cárcel, porque Tapia no representa peligro para la sociedad, pues ha colaborado con la justicia, ha observado buena conducta, además que por estar en medida de casa por cárcel no podría salir de la vivienda, “lo pueden vigilar en su vivienda y lo podrían monitorear constantemente”.

Además, pidió la posibilidad que, si el juez lo envía a prisión, lo haga al Batallón Vergara y Velasco, en Atlántico, considerando que hay factores de riesgo para Tapia, debido a que ha sido víctima de amenazas y ataques por su colaboración con la justicia en procesos anteriores y pendientes, en el marco de los principios de oportunidad que ha acordado con la Fiscalía.

Por su lado, Omar Cabarcas, apoderado de Juan José Laverde, pidió que fuera negada la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, pues no está clara la inferencia de autoría en los delitos imputados y que, en el caso de este imputado, no se consideraron medidas subsidiarias como la casa por cárcel.

Aseguró que Laverde no tiene un papel importante en estos hechos por cuanto solo es un corredor de seguros, que se conoció con Jorge Alfonso Molina solo para conseguir unas pólizas y que hubo una relación comercial en la que fue Molina quien le habló de la existencia de un lote en Santa Marta que era lo que le permitía conseguir las garantías, pero que en ningún momento él conoció que serían falsas.