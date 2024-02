No es un asunto menor. Primero, porque restan apenas 15 días para que el Congreso reanude sesiones y continúe el trámite de las ambiciosas reformas del Gobierno que –ahora, más que nunca–, necesitan un empujón. Segundo, porque desde las direcciones que quedan acéfalas se maneja el presupuesto y la contratación, asuntos clave para cortejar y aceitar congresistas. Solo este año el Ministerio cuenta para funcionamiento con un presupuesto de $858.000 millones.

Un tercer aspecto que entra en la ecuación es la ejecución presupuestal durante 2023, un asunto en el que varias carteras se rajaron y que llevó a Petro a pedir cabezas. De aquí no sale bien librado el ministro Velasco y, por ende, sus directivos. El Ministerio cerró el año pasado con una ejecución presupuestal del 68,6 %. Ello en plata blanca significa que quedaron sin ejecutar $146.525 millones.

El propio ministro Velasco le salió al paso al ruido y reconoció que se trató de una reunión de revisión para evaluar metas, así como la ejecución. Aunque no vaticinó “mayores cambios”, le contestó a la Revista Semana que quería revisar resultados. “Muy seguramente todos seguirán si los resultados salen como lo esperábamos”.

“Fueron renuncias protocolarias en el marco de una reunión de seguimiento. Es normal en los procesos administrativos. El propósito es revisar metas cumplidas y ejecución de cada Dirección. Es decir, un corte a inicio de año (...) No se sabe si tienen pensado aceptar alguna renuncia”, declararon desde el Ministerio.

Los ocho directivos, así como otra decena de altos funcionarios, fueron citados a una reunión privada el pasado lunes en La Giralda. Quien les pidió su dimisión fue la mano derecha de Velasco: José Jairo Jaramillo, jefe de Coordinación y Gabinete del despacho. “No dejaron entrar celulares. Solo dijeron que se venían ajustes. Hasta hoy no sabemos nada”, dijo uno de los asistentes.

En lo que sí coinciden algunos es que el Gobierno, con Velasco a bordo o no, está enfocado en sacar adelante sus reformas y no perder más tiempo. “Perdieron la luna de miel del primer año y en 2025, ad portas de elecciones, no le van a sacar nada. Solo tenemos 2024”, declaró un funcionario del despacho.

Los que suenan en el tintero para reemplazar a Luis Fernando Velasco