El rastro de 2 helicópteros que hicieron la guerra

Dichos aparatos también se “desmovilizaron” y entraron a la civilidad al igual que la mayoría de la tropa y comandantes del Bcb, sin embargo su presente no tiene nada que ver con su principal función que es la de volar. Uno de ellos fue totalmente desarmado y al otro le buscan comprador.

La jurista no solo se refería al rastro de sangre y dolor que dejaron en las más de 14 mil víctimas los 7.603 combatientes de ese grupo, repartidos en nueve frentes en Antioquia, Bolívar, Vichada, Putumayo, Risaralda, Caquetá, Arauca y Caldas; la magistrada también hizo alusión al armamento y equipamiento con el que contaban como, por ejemplo, dos helicópteros Bell Ranger 202, normalmente de uso civil, pero que esa estructura ilegal adecuó para la guerra.

Modificadas para atacar

Pero estas aeronaves también eran letales. “Se les montaban ametralladoras M60 ó .50 y eran utilizadas para atacar a la guerrilla cuando teníamos la ubicación de ellos”, añade “Pedro”, aunque afirma que mientras el estuvo en armas no le tocó ver a esas aeronaves disparar contra la población civil.

Con todas las ventajas

“En la zona por donde operaba el ‘tocotoco’, en el Sur de Bolívar, era también un corredor aéreo de los helicópteros que tenía Ecopetrol para la vigilancia y mantenimiento del oleoducto. Nuestros pilotos volaban muy bajo, casi tocando los árboles para que no fueran detectadas las trazas por los radares de las autoridades. Solo tomaban altura en combates para no ser derribados”.

Sobre este “fortín”, la Fiscalía afirmó que allí las Autodefensas tenían una emisora, un centro de estudios políticos y consultorios médicos con quirófanos, odontología y droguería. “Ese punto era la base de los helicópteros, allí los tanqueaban y preparaban”, añadió “Pedro”. El exparamilitar dijo que en los años que vio volar “la pequeña fuerza aérea del Bcb” no se enteró de algún inconveniente con autoridades.

¿Siguen volando?

El 31 de enero de 2006, los 2.524 hombres que pertenecían al frente del Sur de Bolívar, del Bcb, se desmovilizaron en Santa Fe de Ralito. Entre las armas entregadas estuvieron los Bell Ranger 206 (versiones L6 y B4), blancos y con insignias del grupo paramilitar.

Publicidad

El Gobierno, por medio de Acción Social, subastó las aeronaves para reparar a las víctimas del conflicto. El proceso tardó cerca de dos años en los que, según documentos obtenidos por EL COLOMBIANO, los dos helicópteros fueron sometidos a inspecciones técnicas para valorar su estado.

Según el historial (ver informe), el 5 de mayo de 2006 y el 30 de octubre de 2007 se le hicieron chequeos al B4 y L6 respectivamente. El resultado fue similar: estaban en mal estado y la recomendación del Grupo Técnico del Comando Aéreo de Combate N°4, de la Fuerza Aérea Colombiana, era “no encender las aeronaves” por problemas mecánicos.

La revisión concluyó que no era posible saber ni las horas de vuelo ni la trazabilidad de los helicópteros porque “en la mayoría de componentes fueron retiradas las plaquetas de identificación”. Del 21 de mayo al 31 de junio de 2008 se realizó la subasta en la que participaron las empresas Servicios Aeronáuticos Integrales, Avhieco y Aerocharter Andina S.A, siendo esta última la que se quedó con las aeronaves.

En total, el Fondo de Reparación para las Víctimas recibió por dicha compra un total de $1.277.543.551 que fueron destinados, según la Unidad para las Víctimas, en el “pago de indemnizaciones judiciales para más de 300 víctimas del Bcb (resolución 01075 del 10 de octubre de 2016)”.

A pesar de los esfuerzos para volver a poner a volar estos dos aparatos, su último viaje lo hicieron del Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño hasta Santa Fe de Ralito.

Gustavo Urrego Contreras, representante de la empresa Aerocharter Andina, le confirmó a este diario que, 12 años después de la compra de los dos Bell Ranger, ninguno de los aparatos volvió a volar.

“Las condiciones en las que se recibieron no eran buenas. No se conocía sobre mantenimientos y trazabilidad, entonces nos obligaba a reparar todas esas piezas así se vieran en buen estado. Este negocio no fue de utilidad ni rentable para nosotros”, dijo Urrego.

Aerocharter tuvo la intención de cambiarle el destino a los dos helicópteros utilizados para la guerra, sin embargo, su decisión fue desbaratar el B4 para repuestos de otros helicópteros de la empresa, mientras que con el L4 el futuro pinta diferente, pues la idea es que sea vendido a una empresa estadounidense.

“Esta aeronave no logró volar acá de manera legal porque faltó documentación y también porque en la Aerocivil tuve muchas trabas y no tuve apoyo. Si se logra vender en EE. UU., el comprador determinará si lo pone en el aire, allá es más fácil ese proceso”, concluyó el representante de Aerocharter.

*Nombre cambiado por

solicitud de la fuente.