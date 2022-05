“Poder comparar la solidez de las propuestas de Petro, que es un economista serio, que tiene una solución para cada uno de los problemas de los colombianos con cifras, datos, planes, y el señor Rodolfo, que es una improvisación de última hora del uribismo y que no sabe ni siquiera dónde quedan los departamentos de Colombia, pero que además es un hombre violento para un país lleno de violencias. Gustavo será el presidente del cambio, la paz y la vida”, aseveró Barreras.

Por su parte, el excandidato al Senado desde Fuerza Ciudadana, Holman Morris, aseguró que la sorpresa fue la llegada de Hernández al segundo lugar de las votaciones. “El populismo da para eso. Yo le he escuchado propuestas a Petro, de fondo, de estructuración, pero no se las he escuchado a Rodolfo, no creo que con Tik Tok se pueda gobernar”, afirmó Morris.