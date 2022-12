La polémica generada por la liberación de los 230 integrantes de la Primera Línea, a los que el Gobierno del presidente Gustavo Petro les dará el beneficio de la libertad a pesar de los delitos por los que se les investiga, suscitó una nueva aclaración del ministro del Interior, Alfonso Prada.

Prada, encargado de gestionar el perdón social a los manifestantes que protagonizaron el Paro Nacional de 2021, reiteró que las liberaciones no significan el fin de los procesos judiciales que hay contra estas personas.

“No es una amnistía, no es un indulto, no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que definan los jueces en sentencia judicial. Los procesos no se suspenden”, aseguró el ministro y portavoz del Palacio.