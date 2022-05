La lucha contra el cáncer de la exdiputada santandereana Ángela Hernández tuvo incontables matices hasta el 1 de mayo, cuando murió. Uno de ellos fue el amor de su hijo y particularmente de su esposo, Jefferson Vega, quien la acompañó en el proceso que comenzó en 2019 con un tumor maligno en la mama y se transformó, según ella contó en noviembre del 2021, en un cáncer de médula ósea.

Por eso, la exdiputada siempre se refirió desde la gratitud a Vega, quien aparecía en todas sus publicaciones, bien fuese compartiendo en familia o acompañándola en el hospital. “Le pedí a Dios un esposo que me amara, y que fuera mi apoyo para cumplir mis sueños. Dios me dio más, me dio un ángel llamado @jefferveg. Te amo”, fue el último mensaje que le dedicó Hernández a su pareja, a solo unas semanas antes de morir.