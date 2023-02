El fiscal general Francisco Barbosa criticó fuertemente la propuesta de crear una sala especial en la Corte Suprema de Justicia para investigar los casos de anticorrupción.

“Aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. Nadie puede venir aquí porque se me ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”, expresó el fiscal general.