La millonada que costaría el atuendo que usó Verónica Alcocer para asistir a encuentro en España

El presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer fueron recibidos por los reyes de España, Felipe VI y Leticia Ortiz, quienes con gran protocolo les dieron una gran bienvenida. El jefe de estado y su esposa llegaron un Rolls-Royce Phantom modelo 1952 a la plaza, rodeada por cerca de 600 guardias de caballería, infantería y motorizados.

Mientras avanzó el acto protocolario y se los vio caminar, llamó bastante la atención que Petro no llevaba puesto el frac, el vestido masculino de máxima etiqueta que debe se debe de llevar en este tipo de ocasiones. Según señaló el primer mandatario en entrevista para La W, decidió no llevarlo porque considera que es un símbolo de elite, y antidemócrata.

“No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac”, dijo desde Madrid en una entrevista con la emisora W Radio.

Pero la primera dama opinó lo distinto, por lo que ella sí decidió llevar un vestido conforme a la etiqueta establecida. Lució un vestido en crepe de lana 100%, con pliegues artesanales, hechos por Diana Chirimía, de la tribu embera Katio, para después ser ensamblado por el diseñador Andrés Otálora, explicó La Fm.

Además de que también lució unos zapatos Christian Louboutin, –la misma marca que usó cuando visitó al papa Francisco–, por un valor de $800 euros, es decir, $ 4’117.807.

Tras el acto protocolario, el presidente Petro se dirigió al Congreso de los Diputados de España, en el que fue boicoteado por el partido de derecha Vox, quienes decidieron abandonar el recinto, –hecho que quedó registrado en video–, minutos antes de que el mandatario iniciara su intervención, en medio de una sesión entre diputados y senadores.

Hecho que no habría sido tomado con sorpresa, ya que Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del partido Vox en el Congreso, había dicho en días anteriores que el partido no asistiría a ningún evento de bienvenida de quien es “un obstáculo a la libertad y el desarrollo de los derechos humanos en los países de Iberoamérica”, dijo el pasado 25 de abril.

Petro en su discurso habló de cambio climático, de “policrisis”, destacó que él proviene “del país de la belleza”, y que supo de España a través del Quijote de la Mancha, de quien aprendió a “caminar para construir justicias”.