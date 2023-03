¿Quién protege a Francia Márquez? El Fiscal dice que no es su tarea

Luego de las constantes alertas que ha lanzado el fiscal general Francisco Barbosa sobre la grave situación de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez en el Cauca, ella aprovechó para reclamarle por las investigaciones de las que todavía no ha recibido respuesta y de paso defender a la UNP y la Policía Nacional. Lo cierto es que, frente al inminente riesgo, el fiscal se mostró sorprendido y preocupado porque la propia vicepresidenta de Colombia no se puede mover tranquilamente por el territorio. Dicha situación la calificó de muy grave y en sus más recientes declaraciones expuso que Márquez lo abordó en la sede de la Fiscalía para decirle que nadie la quería cuidar. “La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar”, dijo Barbosa.

Esa fue la razón principal por la que el jefe del ente investigador no dudó en lanzar una alerta para que los organismos encargados atiendan la situación, pues, según la vice, le notificaron que podían acompañarla para entrar al Cauca pero sin ninguna garantía. “Ella fue hasta la Fiscalía a informar no solamente ese caso de hace un par de meses, sino que fue a decirnos que el Gobierno nacional no le garantiza a ella la seguridad. Eso es muy grave, me tocó decirle que ella es la vicepresidenta, que fuera y hablara ella, que esa no es mi función”, expuso el fiscal, quien además aseguró que ya hay actos investigativos que se han adelantado por parte de los fiscales. Así mismo, el jefe del ente investigador aseguró que Márquez también le había dicho que no se sentía segura con su esquema de vehículos puesto que no tenían las condiciones óptimas de blindaje. “Nos dijo que sus vehículos no cumplían con el estándar de protección adecuado. Imagínese yo en esas, yo no tengo nada que ver con eso, le dije: ‘Si quiere mando una carta a la UNP’”, dijo el fiscal.

Si bien Barbosa le ofreció su ayuda y le aseguró que la iban a acompañar hasta donde fuera posible, le pidió que elevara sus quejas a las entidades encargadas porque él no tiene funciones para cuidarla. “Es inverosímil que la vicepresidenta de Colombia vaya a la Fiscalía a decir que la UNP y la Policía Nacional no le dan garantías”, además le tuvo que recordar que “cuando uno gana las elecciones, le toca asumir el cargo con las responsabilidades, no solamente el cargo”. La respuesta de Márquez Por su parte, Francia Máquez le respondió a Barbosa y le dijo que le agradecía por la preocupación, pero que le iba a aclarar un par de cosas. Dentro de la petición inicial que le hizo a la Fiscalía para encontrar a los responsables del posible atentado, la vicepresidenta le comunicó al fiscal que había recibido una carta del Subcomandante de la Policía del Cauca en la que “me recomendaba no hacer desplazamientos en la zona a raíz del contexto de riesgo evidenciado”. Y según ella, esa habría sido la única vez que conversaron sobre su seguridad que se había visto afectada cuando encontraron siete kilos de explosivos de camino a su casa en Suárez, Cauca. “El día 20 de enero 2023 me reuní con usted para poner en su conocimiento la preocupación por el atentado frustrado que se presentó sobre la vía que conduce a mi casa en Cauca. En tal sentido le solicité investigar los hechos acontecidos”, explicó Márquez en Twitter.