“Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez”, fue lo primero que señaló el joven ganador del Tour de Francia, que además precisó: “Creo que su legado no terminaría ahí , si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política colombiana”.

Pese a que Bernal no ha manifestado su respaldo a un candidato presidencial en particular, sí ha hecho declaraciones que han causado polémica, principalmente entre los extremos.

De hecho, eso lo llevó a que en uno de sus más recientes trinos arremetiera contra sus insistentes críticos: “En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”.

Publicidad

Ahora, de acuerdo con el comunicado de la campaña de Gustavo Petro, el plan para atentar contra la vida del candidato del Pacto Histórico lo estaría organizando el grupo criminal “La Cordillera”, que sería de carácter paramilitar, según la misiva, “dedicado al narcotráfico y al sicariato”.