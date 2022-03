Gari, un golden retriever de ocho meses de edad, noble y disciplinado, se prepara en el Centro de Entrenamiento Canino del Ejército en Bogotá para hacer parte de los 250 perros expertos en detección de explosivos que acompañarán las próximas elecciones en el país.

Con su lengua afuera, Gari está acompañado en todo momento por su amigo inseparable y guía canino, el soldado regular Wilmer Patiño, quien lleva dos años en el Ejército.

Ambos se conocieron hace dos meses, cuando Wilmer llegó al Centro de Entrenamiento Canino a realizar el curso de seguridad e instalaciones, que dura 18 semanas, con el objetivo de apoyar la seguridad de las elecciones.

“Cuando llegué no sabía nada de perros, pero aquí me enseñaron a tener un vínculo para toda la vida con él (...) y él tampoco sabía nada de como buscar explosivos. Ahora no se separa de mí”, cuenta el soldado, con una sonrisa.