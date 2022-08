Este material pedagógico está segmentado por grados escolares . Es decir, los niños de grado once no van a leer lo mismo que los de preescolar. Repasamos el contenido de lo que muestra cada una.

“Yo ya no le temo a la muerte porque a mí, esos desgraciados, me mataron por dentro hace años. Solo quiero que a ninguna mujer le pase lo que a mí me pasó”, dice en un aparte. Se refiere a las Autodefensas Unidas de Colombia.

Cuenta que además de violarla a ella, asesinaron a su hermano, quien solo tenía 15 años.

Sobre el final de la historia cuenta todo lo que sufrió. “Yo ya no tengo nada que perder, me lo quitaron todo, pero estoy segura de que mi voz servirá para que nunca más una mujer en Colombia pase por lo que yo viví”, relata.

Así mismo, para los jóvenes de décimo y once, hay disponibles materiales audiovisuales y videos que explican factores más complejos del conflicto armado en Colombia.