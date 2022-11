De los 64 partidos que se jugarán en esta Copa del Mundo, la mitad se podrá ver por televisión abierta y escuchar en un par de cadenas radiales, pero los otros 32 juegos solo se podrán ver en exclusiva por DirecTV.



Este operador de televisión tendrá en exclusiva 28 juegos de fase grupos, dos de octavos de final y otros dos de cuartos de final. Los dos partidos de semifinal y la final sí podrán verse por RCN o Caracol.

Sin embargo, son muchos los aficionados que no tienen acceso a DirecTV y no están dispuestos a perderse la mitad de los partidos de un evento que solo ocurre cada cuatro años. Es por esto que recurren a sitios web o aplicaciones móviles que retrasmiten los juegos exclusivos de forma ilegal, pues no tienen los derechos de reproducción.