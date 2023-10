“Recibí una llamada del señor registrador en donde me dijo que la Fuerza Pública no podía prestar ninguna aeronave porque no había plata y porque están dañadas. El recorte a la Policía ha sido muy duro y entonces no tenemos aeronaves para transportar el material electoral”, denunciaba el gobernador del Meta.

El mandatario del Meta también aseguró en el video que el material iba a ser recogido por los disidentes de las Farc.

Finalmente las denuncias del gobernador fueron imprecisas. Las disidencias no participaron en el proceso electoral y los comicios regionales transcurrieron en calma, salvo de dos alteraciones de orden público en los municipios de Ricaurte (Nariño) y Santiago (Putumayo), donde se volverá a repetir la jornada electoral.

El gobernador del Meta, en todo caso, volvió a “contraatacar” y grabó un video en el que invitó al presidente Gustavo Petro a no generar divisiones.

“Señor presidente, con todo respeto, deje de agredir y de atacar. Reciba con humildad el mensaje de los colombianos y dedíquese a gobernar, deje de ocuparse de los problemas de otros países y dedíquese a solucionar los graves problemas que tiene Colombia. Las elecciones ya pasaron”, sentenció el gobernador Zuluaga.