El presidente Gustavo Petro confirmó en medio de su discurso ante la Plaza de Bolívar, donde se congregaron unas 18.000 personas que salieron a manifestarse este miércoles en una convocatoria de movilización nacional impulsada por el Jefe de Estado, que su Gobierno buscará una reforma a los servicios en Colombia “para beneficiar al usuario y no al empresario”.

“Cuando hablamos de la reforma laboral, lo que queremos, como dice Shakira en su última canción, es que no haya explotación, que no haya acoso. Lo queremos es que la señora de los tintos, la trabajadora no sufra, que tiene que subirse en un Transmilenio dos horas, después de una jornada de casi diez horas, llega cansada, llega explotada”, señaló el mandatario.

“Lo que queremos es que se convierta en un ambiente solidario, en una familia, y no en un hombre que con un látigo le pega al trabajador, o lo regaña o acosa al trabajador”, añadió.