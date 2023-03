Chuzadas a su celular, seguimientos sospechosos y amenazas de muerte: los detalles del atentado a director de la UNP

Dichos hombres fueron los que se percataron de una situación inusual el pasado lunes. Según el director, “la noche del seis de marzo yo regresaba a mi casa y los escoltas no me dejaron bajar del vehículo porque detectaron un vehículo de color rojo que aparentemente nos venía siguiendo, entonces esperé varios minutos hasta que ellos decidieron y afirmaron que la situación estaba controlada”.

Sobre las supuestas chuzadas a su teléfono, Augusto dijo que no se ha comprobado nada en ese sentido, pero que, desde hace un par de semanas, ha notado que se hacen llamadas desde un número que aparentemente es el suyo para amenazar a otras persona.

De hecho, el director también aseguró que a su celular le llegó un mensaje amenazante que decía “a usted también le caben balas”.

“Yo no me quiero aventurar a decir que el principal sospecho es tal, pero sí me pone nervioso la posibilidad de que mi celular haya sido clonado, especialmente puedo inferir que puede ser alguno de los sindicatos que tiene vínculo con la entidad”, concluyó Augusto Rodríguez.