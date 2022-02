Despenalización del aborto: la Corporación Sisma Mujer recusó a la magistrada Cristina Pardo

En medio de la polémica y la larga discusión sobre la posibilidad de despenalizar el aborto en Colombia, esta semana la Corte Constitucional elegirá como presidenta de este alto tribunal a la magistrada Cristina Pardo.

La magistrada, no obstante, recibirá el cargo con una recusación en su contra, con la que no podría votar para declarar la inconstitucionalidad del artículo 122 de la ley 599 del 2000, en donde se establece que “la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses”.

La recusación la presentó la Corporación Sisma Mujer. En un documento, el movimiento cita múltiples posturas en las que la magistrada Pardo expresó reparos éticos a la sentencia de 2006 en el pasado, la cual despenalizó el aborto en tres causales.

La petición sugiere recusar a la magistrada porque, al parecer, cuando fue secretaría jurídica de la Presidencia de Juan Manuel Santos, pidió excusas alegando “objeción de conciencia”, es decir, no pronunciarse en la revisión de constitucionalidad –que debía realizar previa sanción presidencial– del proyecto de ley que adoptaba medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.

Dicho proyecto de ley, que entonces debía revisar Pardo, hablaba al respecto y la jurista objetó conciencia al señalar que no estaba de acuerdo con el fallo de 2006 de la Corte y que tenía reparos ético-jurídicos.