“Cuentan con todas las garantías para que, en el marco de las competencias que tenemos, puedan ser escuchadas, orientadas y atendidas. Les pido a las trabajadoras que, si desean, puedan comunicarse directamente conmigo. Sin duda iniciaremos la investigación”, agregó.

En videos difundidos en redes sociales se ve cómo el exconcejal de Bogotá y excongresista grita y agrede verbalmente a una de las trabajadoras de la institución mientras ella llora. “No hable conmigo usted, no me importa nada”, grita Moreno a otra de las empleadas, quien le ruega que la deje salir.

En diálogo con Noticias Caracol, una de las afectadas aseguró: “tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión, y yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina, me tuvo encerrada”.

Sin embargo, la denuncia, que ya fue instaurada ante los recursos humanos de la institución educativa y del Ministerio del trabajo, va más allá, al indicar que ese tipo de acometidas es constante y que traspasa hasta la violencia física y verbal.

“Él se para y me grita que yo hable, y yo le digo ‘pero qué le digo’, y se para y me pega un puño. Yo le digo que no me peque y él me dice que ‘si quiere le pego dos puños más’”, describió la denunciante.

Asimismo, se conocieron más videos en los que Carlos Moreno agrede verbal y físicamente a sus trabajadoras. Ellas denuncian que los maltratos son reiterativos y que hasta las insulta porque no quiere ver personas gordas o porque se enferman.