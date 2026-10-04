“Bajo su esquema de corrupción yo no trabajo”: duro mensaje de De la Espriella a alcalde de Sincelejo

El presidente Abelardo de la Espriella se despachó con fuerza contra Yahir Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo, en Sucre, a quien le manifestó que conoce sus antecedentes y que no “le quitará los ojos de encima”.

“Se lo digo a todos los servidores públicos y a Yahir Acuña en particular: se acabó la política de siempre. Conmigo las cosas son diferentes”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

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De la Espriella recalcó que no es político, pero que sí está dispuesto a combatir la corrupción entre los servidores públicos, también con el acompañamiento de la Fuerza Pública.

“Los recursos públicos son sagrados. Cada peso que pertenece a los colombianos será cuidado con rigor y llegará a donde tiene que llegar: a las obras, a las soluciones y al ciudadano. Que no quede ninguna duda: no voy a permitir que nadie meta la mano en la plata del pueblo”, añadió en su escrito.