En una sentencia de 172 páginas, la Corte Constitucional resolvió la batalla jurídica que traían en ese tribunal el creador de la serie Matarife , Daniel Mendoza, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez . Se le ordenó al primero que rectifique del segundo, pues no hay argumentos de pesos para las tesis que presenta en dicha serie.

Por último, la Sala Quinta de Revisión de la Corte, con ponencia de Paola Meneses, determinó que en la entrevista de Daniel Mendoza con Hollman Morris, el creador de Matarife también incurrió en afirmaciones que son de obligatoria rectificación.

En la conversación expresó que “el que está al frente de ese aparato organizado de poder es Álvaro Uribe Vélez y lo que yo quiero que la gente entienda es que Álvaro Uribe Vélez, según los testigos y según lo que está corroborado en los expedientes, es que él si organizó masacres”, se lee en la sentencia.

A criterio de la Corte, este tipo de afirmaciones no tienen un verdadero peso argumentativo, y por ende deben ser rectificadas de manera personal por el entutelado, y debe comunicarlo públicamente. No obstante, una de las peticiones relacionadas a la serie no fue acogida por el alto tribunal.