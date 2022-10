“La mata no mata, lo que mata es la estigmatización, la ilegalidad y la falta de información”, dijo Carvalho en su cuenta de Twitter. Por revelar hace cuánto tiempo consumía marihuana le han llovido una ola de críticas, cuestionamientos que van en esa vía de la estigmatización que denunció, pero también voces de apoyo que defienden el proyecto ley que busca la legalización del consumo.

¿Por qué apenas anunció que consume marihuana?

“Hablé de eso en ese momento porque no le veo misterio, no me parece que sea una sorpresa, creo que muchos lo sospechaban, pero sobre todo porque en ese momento del debate en la Cámara me pareció pertinente ilustrar el hecho de que hay mucho consumo de cannabis, que no es problemático, sí; pero eso no significa romantizarlo, ni desconocer los riesgos, pero es un hecho que no es problemático de una manera grave.

Por lo tanto se puede hablar de regular, por eso fue que ilustré con eso, no pretendía tampoco molestar a nadie, simplemente estaba poniendo como un ejemplo del caso del 90% por ciento de consumidores que no presentan casos problemáticos”.

Debido a la cantidad de comentarios sobre aquella frase, ¿le han sorprendido las reacciones a su revelación en el Congreso?

“No, creo que ha permitido poner en el debate público este tema. He visto posiciones muy buenas de lado y lado, yo no pretendo imponerle a nadie una decisión de hecho, no pretendo decidir sí la sustancia es buena o mala, simplemente es que aceptemos el hecho de que la prohibición como la hemos manejado no ha funcionado y por el contrario va incrementado el consumo, la producción y ha dejado el dinero en manos de grupos de narcotráfico.

Aceptemos el hecho de que la tendencia en el mundo en países como Estados Unidos es a la regulación del cannabis y a la venta pública y eso no ha hecho empeorar el país para nada, ha permitido recaudar muchísimos millones de dólares en impuestos, entonces ni desde el punto de vista de seguridad tiene lógica ni desde el punto de vista de salud, ni económico tiene lógica, de modo que pensar en cambiar de modelo es necesario.

Y he encontrado posiciones de apoyo en la bancada mía y sectores más liberales más progresistas, como he encontrado también críticas por parte de los sectores conservadores normal para eso es el debate político.

Colombia puede aprender en varios sentidos primero en la forma en que sea el debate cierto, cómo se ha logrado llegar allí generar en los estados de Estados Unidos que tienen aprobado ha sido por unos por unos referendos, pero después de unos diálogos y una concertación de varias fuerzas ciudadanas y políticas”.

¿Qué debe aprender Colombia de otros países que han legalizado la marihuana y les ha ido bien?

“Colombia puede aprender en varios sentidos, primero en la forma en cómo se da el debate, cómo se ha logrado llegar allí en general en los estados de Estados Unidos que tienen aprobado el uso recreacional ha sido por unos referéndums después de unos diálogos y concertación de fuerzas ciudadanas y políticas.