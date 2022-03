Dani Alejandro Hoyos Sucerquia, el creador e intérprete, se estrenó este miércoles como columnista de El Colombiano. El actor, humorista y empresario publicará su columna de opinión cada 15 días en las páginas de este medio de comunicación.

“Hoy tengo más de cien cosas sencillas que me hacen feliz. Una de ellas —bueno, no es tan sencilla— es escribir, y mira que EL COLOMBIANO me dio la oportunidad de hacerlo. Pobres, no saben lo que les corre pierna arriba”, fueron las palabras de Hoyos en su debut como columnista.

Este miércoles los lectores de EL COLOMBIANO se encontraron con “Mirar a las gallinas”, la primera aparición de Dani en su etapa como columnista de esta casa editorial.

Dani también fue director por un día de EL COLOMBIANO en la conmemoración de los 110 años de el periódico, bajo su batuta los periodistas tocaron temas de salud mental, literatura y medios de comunicación.

Además de darle vida a “Suso”, Dani también es el director de la fundación y librería Te creo. El antioqueño es un enamorado de la lectura, tiene un programa en su cuenta de Instagram (Los libros de la vida) en el que conversa con diversos escritores sobre literatura.

En el 2010 obtuvo el reconocimiento de la Cámara Junior International como Empresario joven sobresaliente de Antioquia en la categoría cultural y en el 2018 repitió el reconocimiento, esa vez como Empresario joven sobresaliente de Colombia en la categoría Cultura.