Con Cundinamarca, ya son ocho departamentos en toque de queda

Cundinamarca se convirtió en otro de los departamentos que decidió decretar el toque de queda, una medida de prevención para evitar el contagio de la pandemia del coronavirus. Así lo anunció el gobernador Nicolás García, a la vez que urgió al Gobierno nacional hacer lo mismo en todo el pais.

García lamentó que hay algunos sectores de la población que no están acatando las medidas de prevención que habían dispuesto desde la semana anterior, en especial en los establecimientos nocturnos, como también los niños y jóvenes que en vez de quedarse en sus casas y están en la calle.

Publicidad

El toque de queda inicialmente va de 9 de la noche a 5 de la madrugada, aunque no descartó que en el día se aplique la norma.

El gobernador igualmente le pidió al presidente Iván Duque unificar esta medida en todo el país para tener un mayor control en la prevención del contagio del virus.

Lea también: Científicos descubren defensa inmunológica ante el coronavirus

¿Confinamiento nacional?

Publicidad

Quindío, Santander, Córdoba, Sucre, Antioquia (con 13 municipios), Caldas y Meta son los departamentos que tienen, desde este lunes, toque de queda para sus ciudadanos en horas de la noche, como medida de prevención ante el aumento de los casos del nuevo coronavirus en Colombia.

No obstante, el presidente Duque descartó este martes que, de momento, vaya a decretar un confinamiento general en el país. En entrevista con Blu Radio, el mandatario afirmó que “es absurdo que haya personas que pidan clausurar la sociedad por tres meses”.

Duque explicó que si bien hay países que han tomado la decisión de restringir la circulación de ciudadanos en las calles, “son medidas que se analizan de acuerdo con la proporción en que se van presentando las cosas. Ningún país del mundo puede negarse a esa posibilidad, pero hay que analizar la sostenibilidad y duración de cada medida”.

Publicidad

Conozca más: Iglesia Católica suspende misas de los domingos por el coronavirus

Sobre los problemas que se han presentado en el aeropuerto El Dorado para que el concesionario que lo administra, Opain, extreme las medidas de control, Duque añadió que “lo primero que tenemos que hacer los colombianos es no estar todo el día buscando culpables”.

“La gente dice que no están funcionando los controles en migración, pero es que el 80 % de los contagiados son asintomáticos, se les puede tomar la temperatura y no tienen fiebre. Frente a la concesión, he insistido hasta la saciedad, se le dijo al concesionario que no basta con tener toda la capacidad de agua y jabón en los baños, sino tener más dispensadores del gel”, indicó el presidente.

Finalmente, aclaró que por ahora no ha contemplado el cierre de los aeropuertos internacionales: “¿Si tenemos unos colombianos que están varados en un aeropuerto en cualquier lugar del mundo, los dejamos allá? Les vamos a permitir que regresen a su país y que se sometan al aislamiento, pero también hacemos un llamado a la solidaridad, a que cumplan con esta medida”.