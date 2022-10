En la II Cumbre de patriotas —organizada por la senadora Paloma Valencia y el representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui con motivo del sexto aniversario del plebiscito por la paz—, el Centro Democrático, en cabeza del ex presidente Uribe, anunció su contrapropuesta al informe final de la Comisión de la Verdad.

A pesar de que Uribe había anunciado en su cuenta de Twitter que el propósito del evento de hoy era anunciar la cartilla en la que ha venido trabajando su colectividad, el lanzamiento fue apenas un escueto anuncio, debido a los múltiples problemas técnicos que tuvieron esta mañana en el Hotel Tequendama.

El ex presidente no asistió de manera presencial, sino virtual. No obstante los problemas logísticos, la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, hizo un breve resumen de la cartilla que la colectividad buscará difundir en escuelas y colegios como instrumento de memoria.