“Que no nos salgan con una constituyente el próximo año”: fiscal Barbosa insiste en pulla al Gobierno

“Han venido planteándose muchas discusiones sobre modificaciones de instituciones en Colombia . Lo dije en Barranquilla, en Colombia. Que no nos vayan a salir con un embeleco alrededor de una constituyente el próximo año. Nadie ha dicho una palabra sobre eso en mi país ”, señaló Barbosa.

En ese sentido, el jefe de la Fiscalía hizo un llamado para que los voceros del Gobierno se encarguen de desmentir esa versión que incluso han promovido personas allegadas al presidente Petro como la senadora Piedad Córdoba y exprecandidato presidencial, Alfredo Saade.

“Si el asunto es claro, es importante que se desmienta y que se diga rápidamente que ese no es el camino. Ese sería mi propósito cuando digo esto, pero me parece muy complejo que no haya reacciones frente a este asunto”, agregó el fiscal general de la Nación.