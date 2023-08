“El presidente debe renunciar”: críticas y reclamos a Petro tras declaraciones de su hijo Nicolás

Mientras tanto, el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, aseguró que “no, no ha habido dineros ilegales en la campaña”.

También le puede interesar: Nicolás Petro: “Dineros de la campaña presidencial superaron los topes y no fueron debidamente reportados”

“No he escuchado bien el tema, pero no, no ha habido dineros ilegales en la campaña. No he escuchado bien lo que dijo Nicolás. Si él dijo eso, hay que entrar a probarlo, nada más. Porque yo no quise estar en ese círculo, soy enemigo del nepotismo. Ni fui tesorero, ni maneje recursos”, afirmó Bolívar.