Las cuatro personas que aceptaron cargos y a las que se le aprobó el acuerdo son: Wendre Still Scott, presunto sicario; Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, quienes hicieron labores de seguimiento; Eiverson Adrián Zabaleta, quien presuntamente cumplió labores de transporte.

Al finalizar la audiencia, los confesos asesinos pidieron perdón a la familia de la víctima, mientras que el quinto capturado, Francisco Luis Correa Galeano, a quien se ha catalogado como el articulador del crimen, se sostuvo en que era inocente, por lo que su juicio continúa.

Los procesados solicitaron la palabra para pedir perdón. Marisol Londoño fue la primera en hacerlo. “Quiero pedirle a la nación de Colombia y a ustedes, por el error, que me perdonen. Igualmente a la familia del señor Pecci, a Paraguay y al mundo entero que me perdonen. No volveré a cometer un acto de estos, estoy arrepentida de todo corazón”.

Después de ella habló Wendre Still Scott: “pido perdón por el hecho cometido, a las autoridades paraguayas, colombianas. No volveré a cometer un error como este”.